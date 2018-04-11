EGEMM yayın hayatına başlıyor

Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip eden Ege Üniversitesi, kurumsal ve toplumsal gereksinimleri öngörerek sürekli olarak kendini yeniliyor. Geleceğin şekillenmesinde etkin rol alacak bireyler yetiştirmeye ve yaşam boyu öğrenmeye odaklanan Ege Üniversitesi, akademik ve idari yapıda da önemli düzenlemeleri hayata geçiriyor.



Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak ayrı ayrı yayın hayatına devam eden Ege Üniversitesi Televizyonu, Radyo Ege Kampüs ve Ege Ajans; Rektör Necdet Budak'ın desteği ile tek çatı altında bir araya getirildi.



Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi, yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından hızlı bir şekilde yapılanmasını tamamladı, içerik üretmeye başladı.



Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (EGEMM) resmi açılışı EÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonunda 18 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.



Merkez, Ege Üniversitesi ile ilgili haberlerin, bilimsel ve akademik başarıların, inovasyon ve yenilikçi projelerin yerel, ulusal ve uluslararası medyada yer alabilmesi için gerekli çalışmaları yürütüyor. Ege Üniversitesi'nin medyayla ilişkilerini yönetiyor. Üniversitenin kurum kültürü ve kimliği, itibar yönetimi çalışmalarını koordine ediyor. Televizyon ve radyo yayıncılığı yapıyor. Yayıncılık ilke ve esaslarına uygun yayıncılık anlayışıyla öğrencileriyle birlikte radyo ve televizyon yayın içerikleri üretimi yapıyor. Ege Üniversitesi Televizyonu, Radyo Ege Kampüs ve Ege Ajans, aracılığıyla üniversitenin vizyonunu toplum ile buluşturuyor.



Radyo, televizyon, televizyon haberciliği, reklam gibi alanlarda eğitim gören ve medyaya ilgi duyan Ege Üniversitesi öğrencilerine, öğretim üyelerine uygulama yapma imkanı da sunan Merkez, iletişim alanında eğitim gören öğrencilere mesleki hazırlık için katkı veriyor, öğretimin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, her türlü bilimsel ve uygulamalı araştırma çalışmaları yapıyor. Kaynak : İHA