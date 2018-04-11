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Çok fazla bilinmeyen şifa deposu bitki

Malatya’da hobi olarak tıbbi bitkilerle uğraşan Halit Çelik, Çam Çekem otunun, yerde yetişen türünün Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunduğunu belirterek, bitkinin şifa deposu ve ömrünün kısa olması nedeniyle çok değerli olduğunu kaydetti.

Sağlık / 11 Nisan 2018 Çarşamba 13:44
Çok fazla bilinmeyen şifa deposu bitki

Halit Çelik, Türkiye'de sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetişen ve insanlar tarafından bilinmeyen Çam Çekem otu üzerinde kendi imkanlarında yaptığı araştırmalarda genelde ağaçta yetişen Çam Çeken otunun yerde yetişen türüne rastladı. Bitkiyi özel laboratuvarlarda inceleten ve bitkinin tohumu, dalı ve çiçekleri için ayrı ayrı analiz raporu çıkartan Çelik, bitkide bakır, demir, mangan, çinko, bor, sülfür, kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor ve azot gibi etken maddelerin olduğunu tespit etti. Ökse otunun yer familyası olarak tanımlanan bitkinin şeker, yeni oluşmuş hemoroit, bağırsak kanaması, kemik erimesi, unutkanlıkla saç dökülmesi gibi birçok hastalığa iyi geldiğini ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini iddia eden Çelik, bitkinin olgunlaştıktan 10 gün sonra kuruduğunu tespit ettiğini söyledi.

Bitkinin ömrünün kısa olması nedeniyle pek bilinmediğini kaydeden Halit Çelik, bitkiyle ilgili çalışma yapıldığı yönünde bilgilere de ulaştığını kaydetti.

Çelik, derinleştirdiği araştırmalar sonucunda bitkinin Türkiye'de sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, İran ve Suriye ülkelerinde yetiştiğini tespit ettiğini ve Latince isminin de 'Thymelaea Aucheri' olduğunu söyledi.

'Bitkiye sahip çıkılsın'

Bitkiyi test etmek için uzun uğraşlar verdiğini aktaran Çelik, birçok derde deva olduğunu savunduğu bitkiye diğer insanların da faydalanması için devlet yetkililerinin sahip çıkmasını istedi. İlaç satıcıları nedeniyle bitkiyi gün yüzüne çıkarmakta zorlandığını da ifade eden Çelik, bitkiyle ilgili başlatılan araştırmaların ilaç sektörünün isteksiz tavrı nedeniyle yarım bırakıldığını savundu.

Tohum almayı başardı

Çelik, ömrü kısa olmasına rağmen bitkiden tohum almayı başardığını vurgulayarak, 'Bu yararlı bitkiden insanlar faydalansın diye yetkilere vermek üzere elimde bitkinin tohumunu bekletiyorum. Devletimiz istediği anda bitkiyle ilgili gereken bilgi ve tohumlarımı teslim etmeye hazırım' diye konuştu.

Kaynak : İHA

PotasyumKemik ErimesiSaç DökülmesiManganGüneydoğu Anadolu


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