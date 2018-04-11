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Cezayir'de askeri uçak düştü: 100'den fazla ölü

Cezayir'de askeri kargo uçağı düştü. Cezayir Devlet Radyosu 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Dünya / 11 Nisan 2018 Çarşamba 11:26
Cezayir'de askeri uçak düştü: 100'den fazla ölü

Cezayir'de askeri kargo uçağı Boufarik Askeri Havaüssü yakınında düştü. Yerel basın uçakta 100'den fazla kişinin olduğunu belirtiyor. Cezayir Devlet Radyosu da kazada 100'den fazla kişinin öldüğü billgisini geçti.

Boufarik Askeri Havaüssü, başkent Cezayir'e yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunuyor.

Suudi sermayeli El Arabiya televizyonu ise, düşün uçakta yaklaşık 200 kişinin olduğunu iddia etti.

El Arabiya'nın Cezayirli askeri yetkililerden aldığı bilgiye göre kazada kurtulan olmadı.
Kaynak : İHA

Kurtarma EkibiAskeri Uçak


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