Çad, ABD'nin seyahat kısıtlaması listesinden çıkarıldı

ABD yönetimi, Afrika ülkesi Çad'ın seyahat kısıtlaması uygulanan ülkeler listesinden çıkarıldığını duyurdu.



Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çad'ın 'kimlik yönetimi ve bilgi paylaşımı uygulamalarını' seyahat kısıtlaması uygulanan ülkeler listesinden çıkarılacak kadar geliştirdiğine dair bir kararı imzaladığını açıkladı.



Dışişleri Bakanlığı, seyahat kısıtlaması uygulanan ülkeler listesinden çıkarılan Çad'a yönelik kısıtlamaların cuma gününden itibaren kaldırılacağını bildirdi. Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Çad'ın iyileştirdiği uygulamaların, listedeki ülkeler için açık bir çıkış yolu gösterdiğini söyledi. Nauert, 'Bu iyileştirmeler, Çad ve ABD halkının güvenliğini artıracak.' ifadesin kullandı.



ABD Savunma ve Dışişleri bakanlıkları, Trump'ın eylül ayında bir kararname ile sıkı güvenlik kontrolleri ve buna bağlı seyahat kısıtlamaları öngördüğü ülkeler listesine Çad'ı eklemesine ABD'nin ülkedeki menfaatlerinin ve bölgedeki terörle mücadele çabalarının zarar görebileceği gerekçesiyle itiraz etmişti.



Trump yönetimi, eylül ayındaki düzenlemesiyle İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen, Çad, Kuzey Kore ve Venezuela'dan gelen kişilere sıkı güvenlik kontrolleri ve kısıtlamalar getiren kararını açıklamıştı. ABD Yüksek Mahkemesi'nin kamuoyunda söz konusu yasakla ilgili davanın görülmesine bu ay başlaması bekleniyor. Kaynak : AA