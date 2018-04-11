Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu ilkokulunda polis memuru olduğu öne sürülen bir veli, tartıştığı okul müdüresi ve öğretmeni silahla yaraladı. Yaralı eğitmenler hastaneye kaldırıldı.



Bursa merkez Nilüfer ilçesinde, polis memuru olan veli tartıştığı okul müdüresi Tülay Taş ile yardımcısı Sinan Delibaş'ı silahla vurarak yaraladı. Olay saat 9.30'da Kadir Çavuşoğlu İlkokulunda meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, polis memuru olduğu öğrenilen veli, tartıştığı okul müdürü ile öğretmeni silahla vurdu. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis memuru ise meslektaşları tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak : DHA