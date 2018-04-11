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Bursa'da polis memuru olan veli okulda dehşet saçtı

Polis memuru olduğu öne sürülen bir veli, tartıştığı okul müdüresi ve öğretmeni silahla yaraladı. Yaralı eğitmenler hastaneye kaldırıldı.

3. Sayfa / 11 Nisan 2018 Çarşamba 09:53
Bursa'da polis memuru olan veli okulda dehşet saçtı
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Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu ilkokulunda polis memuru olduğu öne sürülen bir veli, tartıştığı okul müdüresi ve öğretmeni silahla yaraladı. Yaralı eğitmenler hastaneye kaldırıldı.

Bursa merkez Nilüfer ilçesinde, polis memuru olan veli tartıştığı okul müdüresi Tülay Taş ile yardımcısı Sinan Delibaş'ı silahla vurarak yaraladı. Olay saat 9.30'da Kadir Çavuşoğlu İlkokulunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, polis memuru olduğu öğrenilen veli, tartıştığı okul müdürü ile öğretmeni silahla vurdu. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis memuru ise meslektaşları tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kaynak : DHA

ŞehitPiyadePolis MemuruNilüferÇavuşoğlu


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