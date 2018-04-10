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Bitlis'te hain tuzak:1 şehit

Bitlis’te güvenlik güçleri tarafından yürütülen intikal kapsamında El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucunda 1 asker şehit oldu.

Yaşam / 10 Nisan 2018 Salı 23:37
Bitlis'te hain tuzak:1 şehit

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Merkeze bağlı Karınca Jandarma Karakolu Zihnitepe bölgesinde intikal halinde olan Jandarma unsurunda görevli Uzman Çavuş Sefa İzbudak, araziye tuzaklanmış EYP’nin infilak etmesi sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi. Kaynak : İHA

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