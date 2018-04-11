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Beyaz Saray: Tüm seçenekler masada

Kimyasal saldırı hakkında açıklama yapan Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ve Esad'ı sorumlu tuttuğunu açıkladı.

Dünya / 11 Nisan 2018 Çarşamba 23:33
Beyaz Saray: Tüm seçenekler masada

Sivillere karşı yapılan kimyasal silah saldırısının sorumlularını Rusya ve Suriye hükümeti olarak belirleyen Trump'ın henüz karar vermediği açıklandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Tüm seçenekler masada ifadesi" kullanıldı.

"TRUMP SURİYE VE RUSYA'YI SORUMLU TUTUYOR"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Trump saldırıdan Rusya ve Suriye'yi sorumlu tutuyor. Suriye konusunda henüz son karar verilmedi, tüm seçenekler masada" denildi.

Beyaz SarayTrumpSuriyeKimyasal SilahRusya


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