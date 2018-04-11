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Başbakan Yıldırım'dan ABD - Rusya gerilimi açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım ABD-Rusya arasında gerçekleşene gerilim hakkıdna "Sokak kavgası" benzetmesini yaptı.

Siyaset / 11 Nisan 2018 Çarşamba 15:38
Başbakan Yıldırım'dan ABD - Rusya gerilimi açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, "21. Avrasya Ekonomi Zirvesi"nde konuştu. Yıldırım'ın gündeminde, ABD ile Rusya arasındaki Suriye restleşmesi vardı.

Ellerinde büyük güç bulunan ülkelerin, bugünlerde çok daha büyük sorumluluk altında olduğunu söyleyen "Yaptıkları ne? Tweet atarak birbirlerini tehdit ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Kardeşim dünyanın, bölgenin geleceğin sizin karşılıklı atışmanıza milyonlarca insanın yok olmasına seyirci mi kalacak? Efendim 'Benim daha iyi füzem var.' Yok öbürü diyor 'benim daha iyi füzem var. Gönder bakalım. Göndermezsen şöyle olur.' Sokak kavgası. Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar. Bedeli siviller ödüyor" diye konuştu.

"Zaman, rekabet zamanı değildir. Zaman, bölgede yaraları sarma zamanıdır, bir araya gelme, 'Sen daha güçlüsün, ben daha güçlüyüm' kavgasını bir kenara bırakma zamanıdır" diyen Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"El ele vererek gerçekten Suriye'nin de Irak'ın da toprak bütünlüğünü sağlayarak terör örgütleriyle çifte standart yapmadan, terör örgütleri arasında sıralama yapmadan topyekün mücadele zamanıdır. Biz Türkiye olarak bunu yapıyoruz."

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