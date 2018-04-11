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Ataç Baykal: Babam Almanya'dan enkaz halde döndü

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal, babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi verirken “Almanya’da tedavi süreci son derece kötüydü. Almanya’dan bir enkaz getirdik ve burada toparlanıyor” dedi. Sağlık Bakanlığı'nın durumunun iyiye gittiğini açıkladığı Baykal'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan da ziyaret etti.

Güncel / 11 Nisan 2018 Çarşamba 09:45
Ataç Baykal: Babam Almanya'dan enkaz halde döndü

Deniz Baykal, beyin kanaması geçirmesinin ardından Ankara İbn-i Sina Hastanesi'ne yatırılmış daha sonra Almanya'da Münih yakınlarındaki “Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau” isimli merkeze nakledilmişti. Burada üç ay kalan Baykal, daha sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre Baykal'ın tıp doktoru olan oğlu Prof. Ataç Baykal, Deniz Baykal'ın Almanya'da son derece kötü bir tedavi süreci geçirdiğini ileri sürerek şunları söyledi: “Almanya'da fizik tedavi yapılması gerekiyordu ancak yapmadılar. Almanya'ya gittikten sonra zatürre geçirdi. Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde çok daha iyi şartlarda bakıldı. Hatta yoğun bakım altında bile daha iyi fizik tedavi uygulanmıştı. Almanya'dan adeta enkaz getirdik ve burada GATA'da toparlıyorlar. Almanya'ya gitmek bir hataymış.” Ataç Baykal, babasının sağlık durumunun gittikçe daha iyiye gittiğini de ekledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykal'ı tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın saat 22.00 sularında gerçekleştirdiği ziyarette TBMM Başkanı İsmail Kahraman da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kahraman, birlikte geldikleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Prof. Dr. Aslı Ataman Baykal ve hastane yetkilileri tarafından karşılandı.

Erdoğan ve Kahraman'ın, tedavisi süren Baykal'a yaptıkları ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü.

Prof. Dr. Ataman Baykal'ın, ziyaret akabinde kapıya kadar uğurladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından ve babasının tedavisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

İsmail KahramanAnkara ÜniversitesiCumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanSağlık Bakanı


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