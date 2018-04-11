Apple'a patent davasında yarım milyar dolar ceza

ABD merkezli teknoloji devi Apple, endüstriyel mülkiyet haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle patent şirketi VirnetX'e 502,6 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.



Bloomberg'in haberine göre, Teksas Eyaleti Federal Bölge Mahkemesi Apple Inc. şirketini FaceTime, iMessage ve VPN on Demand uygulamalarında VirnetX'e ait 4 patente ait teknolojiyi izinsiz kullandığı gerekçesiyle şirkete 502,6 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.



Apple ile VirnetX arasındaki dava 2010 yılından bu yana devam ediyordu. Şirket, Apple'ı patente konu özgün teknolojileri izinsiz olarak sahiplenmekle suçluyordu. Söz konusu teknolojilerin internette güvenli iletişime olanak sağladığı ifade ediliyordu.



Uzun süre patent dairesi, yerel mahkemeler ve bölge mahkemesi arasında gidip gelen davada, en son jüri Apple'ı 302 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etmiş, mahkeme yargıcı cezayı 439,7 milyon dolara çıkarmıştı. Apple, kararı temyize götürmüştü. Kaynak : AA