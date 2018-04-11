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Ankara'da korkutan patlama

Ankara’da yolcu dolu metro vagonunda kısa devre sonucu yaşanan patlama sesi paniğe neden oldu.

3. Sayfa / 11 Nisan 2018 Çarşamba 09:43
Ankara'da korkutan patlama

Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hastane metro istasyonunda yolcu almak için duran trenin elektrik panosunda kısa devre oluştu. Panodan çıkan kıvılcımla birlikle ufak çaplı bir patlama sesi de duyuldu. Bir anda panikleyen yolcular, kendilerini vagonlardan dışarı attı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda sağlık ekipleri, istasyon önünde hazır bekletildi. Kısa süreli bir duraksamanın ardından metro seferleri olağan seyrine döndü.

VALİ TOPACA: PATLAMANIN İSTASYONDAKİ ELEKTRİK PANOSUNDAN KAYNAKLANDIĞI DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR

Ankara Valisi Ercan Topaca, olaya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Topaca mesajında, “Bugün sabah 08.10 sularında Yenimahalle ilçemizde bulunan Hastane metro istasyonunda maddi hasarlı bir patlama meydana gelmiştir. İlk tespitlere göre patlamanın istasyondaki elektrik panosundan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Patlamada can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Metro seferleri 10 dakikalık aradan sonra tekrar başlatılmııştır. Başlatılan inceleme ve soruşturma devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir” ifadelerini kullandı.


Kaynak : İHA

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