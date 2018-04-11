Alaattin Çakıcı’nın yeğeni tutuklandı!

Alaattin Çakıcı grubuna yönelik Antalya merkezli 7 ilde operasyonlar yapılmış 13 kişi tutuklanmıştı. Tutuklanan zanlılar 9 ayrı ilde gerçekleştirilen 23 ayrı eylemden sorumlu tutuluyor. Bu eylemler arasında Çakıcı'nın tedavi edilmediği gerekçesiyle İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kurşunlanması ve mali işler müdürünün vurulması, Çakıcı'nın kaldığı Kırıkkale Keskin Cezaevi'nin ikinci müdürünün bacaklarının kırılması, bazı eski adamlarının vurularak veya kendi kendini vurdurarak görüntülerinin internette yayımlanması da var.



“Ruhumdaki özel insanlardan”



Tutuklananlar arasında en dikkat çeken isimlerden biri Başar Barış Çakıcı... 90'lı yıllardan itibaren Çakıcı adına yaptığı silahlı eylemlerle adını duyuran Başar Barış Çakıcı; Alaattin Çakıcı'nın yeğeni ve yakınında en güvendiği isimlerden biri. Çakıcı cezaevinden yazdığı bir mektupta: “Benim vekilim doğal olarak oğlum Ali, Başar Başar Barış, Adnan Çiçek ve Cihan (Çakıcı) bunlar da ruhumdaki özel insanlardır” ifadelerini kullanmıştı. Kaynak : Milliyet