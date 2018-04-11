ABD Kongresi, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in ifadesini yayımlandı

Facebook'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg, kullanıcı bilgilerinin izinsiz paylaşılmasıyla ilgili ABD Kongresi'nde ifade verdi.



Zuckerberg, senatörlerin karşısındaki konuşmasına özür dileyerek başladı ve 'Bu araçların zarar verme amaçlı da kullanılabilmesine engel olmak için yeterince çaba göstermediğimiz açık. Bu yalan haber, seçimlere dış müdahale, nefret söylemi ve program geliştiricileri ile veri gizliliği için de geçerli' dedi.



Zuckerberg, sosyal medya platformunun sorumluluklarını yeterince yerine getiremediğini ifade edip 'Bu çok bir hataydı, benim hatamdı özür dilerim. Facebook'u ben başlattım ben işlettim ve burada olanlardan ben sorumluyum' diye konuştu.



33 yaşındaki Mark Zuckerberg görüşmelerin gerçekleştiği ABD kongre binasında kendisiyle özdeşleşen tişörtü ve kot pantolonu yerine koyu renkli bir takım elbise giydi.



Facebook kurucusu Kongre'de, kullanıcı verilerini usulsüz kullanan danışmanlık şirketi Cambridge Analytica ile yaşananların ayrıntılarını incelediklerini ve kullanıcıları veri paylaşımı konusunda uyardıklarını söyledi.







Zuckerberg Kongre'de ifade verirken Cambridge Analytica da Twitter hesaplarından açıklama yaptı.



Şirket, 'Yalan haberleri ve temelsiz iddiaları gerçekmiş gibi veren haber kanallarına mektup gönderilmesi için avukatlarımızı görevlendirdik' dedi.



Kongre'de senatörlerin sorularını yanıtlayan Zuckerberg, kullanıcı verilerini toplayan uygulamayı kaldırdıklarını ve hem uygulamadan hem de Cambridge Analytica'dan verileri silmeleri talebinde bulunduklarını yineledi.



Facebook kurucusu, 'Bize sildiklerini söylediler. Onlara inanmak açıkça bir hataydı, bunu takip etmeliydik ve denetlemeliydik. Bu hatayı bir daha yapmayacağız' dedi.



'Seçimlere dış müdahale'



Facebook'un 87 milyon kullanıcının bilgilerini Cambridge Analytica adlı siyasi danışmanlık şirketiyle izinsiz paylaşması üzerine sosyal medya platforuma yönelik tepkiler de arttı.



Çok sayıda kullanıcı hesaplarını silerken veri paylaşımına ilişkin de gizlilik tartışmaları doğdu.



Verilerin, Cambridge Analytica tarafından 2016 ABD başkanlık seçimlerinde seçmen davranışlarını etkilemek için kullanıldığı söyleniyordu.



Kongre'de Senatör Feinstein, ABD seçimlerine dış müdahalenin önlenmesi için neler yapıldığı sorusuna Zuckerberg şu yanıtı verdi:



'Bunun önüne geçmek 2018'deki önceliklerimizden. Bu şirketi yönetirken yaşadığım en büyük pişmanlıklardan biri, 2016'da Rusya'nın enformasyon operasyonlarını tespit etmekte gecikmemiz oldu.'



'Geleneksel siber saldırılar olmasını bekliyorduk, bunları tespit ettik ... ama yeni enformasyon operasyonlarını tespit etmekte yavaştık.'







Mueller Facebook çalışanlarını sorguladı



Zuckerberg, sahte hesapların kapatılması için yeni bir yapay zeka programı geliştirdiklerini söyledi.



Rusya'nın ABD'deki 2016 seçimlerine müdahalesini soruşturan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller ilgili de konuşan Zuckerberg kendisinin Mueller tarafından sorgulanmadığını, ama Facebook'un bazı çalışanlarının sorgulandığını söyledi.



Senatörlerin, 'Sen veya Facebook'tan herhangi biri özel yetkili savcının bürosuna gittiği mi?' sorusuna Zuckerberg, 'Evet. özel yetkili savcıyla çalışmamız gizli ve halka açık bir oturumda gizli bir bilgiyi ifşa etmeyeceğim' yanıtını verdi.



Senatör Whip Durbin, Facebook kurucusuna yönelttiği soruya 'Sayın Zuckerberg, dün gece kaldığınız otelin adını bizimle paylaşır mısınız?' diye başladı.



Zuckerberg'in gülerek 'Hayır' yanıtı vermesi üzerine Senatör bu sefer Zuckerberg'den geçen hafta kimlere mesaj attığını söylemesini istedi.



Zuckerberg'in buna da 'Hayır' yanıtını vermesi üzerine Senatör, 'Sanırım her şey bundan ibaret, gizlilik hakkınız' dedi.