USD (Alış - Satış) : 4,07 - 4,08 EURO (Alış - Satış) : 5,02 - 5,03

ABD'den Suriye açıklaması: Çok açık, kimyasal var!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığının 'çok açık' olduğunu söyledi.

Dünya / 11 Nisan 2018 Çarşamba 01:22
ABD'den Suriye açıklaması: Çok açık, kimyasal var!

Bakanlık Sözcüsü Nauert, basın toplantısında Suriye'de yaşanan gelişmeler hakkında soruları cevapladı.

'DUMA'DA KİMYASAL KULLANILDIĞI ÇOK AÇIK'

ABD'nin Suriye'de rejime karşı bir askeri operasyon gerçekleştirmesi durumunda, önce Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) raporunu bekleyip beklemeyeceği yönünde bir soru üzerine Nauert, 'Bizim istihbaratımız var, OPCW'nin ise bilgisi.' ifadesini kullanarak, '(Duma'da) Kimyasalın kullanıldığı çok açık.' dedi.

Sözcü Nauert şunları kaydetti:

'OPCW sahaya inerek bilgi toplayacak. Bu önemli ve yaptıkları iş en üst seviyede, biz onlara güveniyoruz. ABD hükümetinin ise konuyu inceleyecek kendi mekanizmaları var. Bunlar istihbaratla ilgili konular. Biz müttefiklerimizle, partnerlerimizle bilgi alışverişi içerisindeyiz. OPCW'yu tanıyoruz. Sadece ne kullandığına değil, kim tarafından kullandığını da bilmeye ihtiyacımız var.'

7 Nisan'da Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

ABD'den Suriye açıklaması: Çok açık, kimyasal var! ABD'den Suriye açıklaması: Çok açık, kimyasal var! Macron'dan Suriye'ye saldırı sinyali Macron'dan Suriye'ye saldırı sinyali ABD'den Akdeniz'e uçak gemisi sevkiyatı ABD'den Akdeniz'e uçak gemisi sevkiyatı ABD'den Suriye açıklaması ABD'den Suriye açıklaması

BakanlıkAskeri OperasyonSuriyeKimyasal Silah


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

SURİYE’NİN SIRTINDA SATRANÇ OYNAMAK

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı