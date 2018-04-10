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Trump, Suriye kararı için seyahatlerini iptal etti!

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın önceden planlanan Latin Amerika ziyaretini iptal ederek, Suriye'deki gelişmeleri takip etmek üzere hafta sonu Washington'da kalacağını açıkladı.

Dünya / 10 Nisan 2018 Salı 16:50
Trump, Suriye kararı için seyahatlerini iptal etti!

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın önceden planlanmış Latin Amerika ziyaretine gitmeyip, Suriye ile ilgili gelişmeleri takip etmek üzere başkent Washington'da kalacağını bildirdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Sanders, Latin Amerika'ya Trump'ın yerine ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in gideceğini belirtti.

Açıklamada, 'Başkan Trump, Peru'nun başkenti Lima'da yapılacak 8. Amerikalar Zirvesi'ne katılmayacak ve ardından Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya gitmeyecektir. Başkan'ın talebi doğrultusunda bu ziyaretleri Başkan Yardımcısı yapacaktır. Başkan, ABD'nin Suriye'ye vereceği karşılığı değerlendirmek ve dünya genelindeki gelişmeleri gözlemek üzere ABD'de kalacaktır.' ifadelerine yer verildi.

Önceki hafta Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın ABD Başkanı olarak ilk Latin Amerika ziyaretinde Peru ve Kolombiya'ya gideceği bildirilmişti. Trump'ın, Peru'nun başkenti Lima'da 13-14 Nisan'da yapılacak 'Amerikalar Zirvesi'ne' katılacağı ve Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski ile görüşeceği, ardından Kolombiya'ya geçerek Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile bir araya geleceği ifade edilmişti. Kaynak : AA

Beyaz SarayDevlet BaşkanıLatin AmerikaYazılı AçıklamaDonald Trump


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