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Taksim Meydanı'nda turistten çocuğuna ilginç önlem

Her gün binlerce insanın uğrak mekanı olan Taksim Meydanı’nda bir turistin küçük çocuğu için aldığı ilginç önlem görenleri şaşırttı.

Yaşam / 10 Nisan 2018 Salı 08:55
Taksim Meydanı'nda turistten çocuğuna ilginç önlem
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Her gün binlerce insanın uğrak mekanı olan Taksim Meydanı'nda bir turistin henüz 3-4 yaşlarında olan çocuğunun kendisinden uzaklaşmaması için aldığı yöntem şaşırttı.

Turistin adeta tasmayı andıran bir yöntemle çocuğunu bağladığı görüldü.

Çocuğun uzaklaşmasını önlemek için uyguladığı yöntem görenleri hayrete düşürdü.

Kameralara yansıyan görüntülerde turistin çocuğunu bu yöntemle kendisine doğru çekerek uzaklaşmasına engel olduğu görüldü.

Kaynak : İHA

Taksim


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