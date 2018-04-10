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Pensilvanya'daki kaçak iş adamı kim?

Ünlü bir iş adamının FETÖ lideri Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesine kaçtığı ortaya çıktı.

Dünya / 10 Nisan 2018 Salı 13:12
Pensilvanya'daki kaçak iş adamı kim?

Yle muhabiri Tom Kankkonen, Pensilvanya'ya giderek FETÖ lideri Fethullah Gülen ile röportaj yaptı. Satır aralarında Gülen'den övgü dolu sözlerle bahseden Kankkonen, röportaj sırasında dikkat çeken bir bilgi de verdi.

Gülen'in yaşadığı yerleşkede yüzünü göstermek istemeyen tanınmış bir iş adamı ile karşılaştıklarını yazan Kankkonen, 'Türk otoriteleri kendisinin burada olduğunu bilmiyor. Evini bırakıp merkezde sığınma talep etmiş.' dedi. 

Öte yandan röportajda dikkat çeken bir başka konu ise FETÖ liderinin yaşadığı yerleşkede oturduğu binayı değiştirmesi. Gülen, yerleşkenin girişindeki güvenlik kulübesine çok yakın geniş bir ahşap evde ikamet ederken danışmanının 'bombalı saldırıya uğrayabilirsiniz' uyarısı ile kendi evinde değil farklı bir binada uyuyor.

Röportajın tamamı için tıklayınız.

 Kaynak : Beyaz Gazete Özel

PensilvanyaFethullah GülenFetö Terör Örgütü


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