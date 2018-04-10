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Özel harekat Külliye'ye helikopterden indi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173. yılı ve 10 Nisan Polis Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığında görevli polislerle Külliyede bir araya geldi. Programda özel harekat polisleri helikopterden sarkan halatlarla Külliyeye indi.

Güncel / 10 Nisan 2018 Salı 16:40
Özel harekat Külliye'ye helikopterden indi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi tören alanında Koruma Daire Başkanlığında görevli polislerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıldönümünü kutladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'ın da hazır bulunduğu kabulde, polisler bir de gösteri yaptı. Özel harekat polisleri, Külliye bahçesine helikopterden sarkıtılan halatlarla indi, ardından da Türk bayrağı açtı. Özel harekat polislerinin gösterisini alkışlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Polisler Külliye tören alanında ay yıldız figürü oluşturdu.

(Derya Yetim /İHA) Kaynak : İHA

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