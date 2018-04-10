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Ortaokul öğrencisi müdür yardımcısını bıçakladı

Adana'da 15 yaşındaki öğrenci, okul önünde müdür yardımcısını bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

3. Sayfa / 10 Nisan 2018 Salı 13:00
Ortaokul öğrencisi müdür yardımcısını bıçakladı
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Adana'da bir ortaokul öğrencisi müdür yardımcısını bıçakladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki Barbaros Ortaokulu'nda eğitim gören Ş.C.K, henüz bilinmeyen bir nedenle okul önünde bekleyen müdür yardımcısı Yunus Esen'i bacağından bıçakladı.

Yaralı müdür yardımcısı Esen, okula sığınırken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Esen, öğretmenlerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Esen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ş.C.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak : AA

NarlıcaMüdür Yardımcısı


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