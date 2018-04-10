Muhsin Yazıcıoğlu davasında yeni karar!

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada, savcılığın takipsizlik kararı bazı şüpheliler yönünden kaldırıldı



BBP lideri Mustafa Destici ana soruşturma dosyasına verilen takipsizlik kararının kaldırıldığını açıkladı.



Destici sosyal medyadan yaptığı açıklamada ''Şehadet süreci' ile ilgili ana soruşturma dosyasına verilen takipsizlik kararı, yapmış olduğumuz itiraz neticesinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaldırılmıştır.' ifadelerini kullandı.





