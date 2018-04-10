MHP Lideri Bahçeli konuşuyor

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalard bulunuyor.



Bahçeli, "Polis olmak zordur, gece gündüz millet için çırpınmayı, devlet için çalışmayı gerektirir. Mangal gibi yürek ister. Türk polisi, vatana millate cevval bir sadakat, asalet numunesi, hakikate dikkat göstererek 173 yılı geride bırakmıştır. Türk Polis Teşkilatı ile haklı olarak övünüyoruz. Üzerimize düşeni yapacağımızın sözünü veriyorum. Hangi zorluklarla, engel ve engellemelerle mücadele ettiklerinin farkındayız. Görevdeki ve emekli polislerimizin sosyal taleplerinin gerçekleşmesi için her görevi üstleneceğiz. Polislerimize verilen 100 lira temsil tazminatının artırılmasını talep ediyorum. Polislerimizin kimseye muhtaç olmadan yaşayacakları bir hayata erişmelerini sağlamalıyız. Şunu unutmayalım, asıl polis, asıl hakim ve savcı insanın kendi vicdanıdır. 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Gölbaşı Polis Özel Harekat'ta şehit olan şehitlerimiz başta olmak üzere tüm polis teşkilatımızın günün kutluyorum ve en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum."dedi.



Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliama değinen Bahçeli, "Osmangazi üniversitesine görevlendirilmiş kara şahış, akademisyenlerimizi katletmiştir. Olayın önü ve arkası dikkate alınduığında üzüntümüz kadar kaygımızda büyümektedir. Görevleri başında uğradıkları saldırıyla yaşamını yitiren kardeşlerimize rahmet diliyorum. Üniversite hayatı tartışmalı, şahsiyet ve ahlakı sancılı, sosyal ve beşeri hayatı sakat ve alçak bir anda gündeme yerleşmiştir. Önüne gelene, kafasını taktığını, mesnetsiz iddialarla FETÖ'cü diye suçlayan cani, üniversitede korku haline gelmiştir. 4 ailenin umut ve hayallerini söndüren şerefsiz en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Üniversite yönetiminin katil ile ilgili akıl sağlığı yerinde değildi açıklaması özrü kabahatinden büyüktür. Madem akıl sağlığı yoktu neden gerekli önlemler alınmadı. Akli dengesi yerinde olmayan birinin ihbarlarına ihtimam gösterilmesi bir bakıma suç ortaklığı değil midir? Akli dengesi olmayan, ar damarı çatlak bir şahsın ne işi vardır üniversitede? Görevden alacak basiret hangi hallerde gösterilecektir? Üniversitede ilim ve irfanın omuz üstünde olunması gerekirken, taburların omuza alınması nasıl açıklanacaktır. Bu şahsın kripto FETÖ'cü olduğu herkesin dilindedir. Kim kime belge olmadan FETÖ'cü diyorsa onlarda bir kuyruk acısı, karanlık bir açık var demektir. FETÖ'cü olduğu konusunda birçok emare bulunan şahıs üniversiteye gölge düşürmüştür. Suç ve suçluya ön açanlar gizlenemeyecek kadar nettir. Sosyal medya zeminleri üzerinden ona bunu FETÖ'cü, çeteci gösteren, fitne yayan kim var ya lokması haram, ya da kripto damarı hafiyedir. Bunlar FETÖ'nün hedefleri için gizli bir faaliyet içinderdir. FETÖ'nün kökünün kurumasına destek verir gibi görünüp takoz koyan da bunlardır. Bunlara aldanmayın, kanmayın. Bu engelin kaldırılması vatan ve millet görevidir. FETÖ'nün kripto damarı son derece faal ve aktiftir. Kripto damarın tam manasında deşifresi ve imhası çok acil bir ihtiyaçtır."



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