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Menopoza bir de buradan bakın

Endokrinolog Prof. Dr. Mitat Bahçeci, kadınların girmekten korktukları menopoz dönemi ile ilgili ezber bozan bir değerlendirme yaptı.

Sağlık / 10 Nisan 2018 Salı 09:58
Menopoza bir de buradan bakın

Prof. Dr. Bahçeci, kadınların, erkeklerden farklı olarak bu dönemde de insanlığa katkı sunmaya devam ettiklerini belirterek, “Menopoza girmiş, çocuk doğurma, emzirme ve benzeri kaygılardan kurtulmuş büyükanneler, genç anne ve yavrularına bilgili ve ilgili bir bakım destekçileri olarak devreye girerler. İşte bu yüzden insanlığın gelişiminde büyükanne hipotezi gün geçtikçe daha bir önem kazanıyor. Bu da menopoz sayesinde oluyor” dedi.

İzmir Kent Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mitat Bahçeci, kadınların doğurganlık işlevinin sonra ermesi anlamına gelen menopozun tamamen fizyolojik bir süreç olmakla birlikte günümüzde neredeyse tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak algılandığına dikkat çekti.

'BÜYÜKANNE HİPOTEZİ'

Bahçeci, ergenlik gibi menopozun da hastalık olarak görülmemesi gerektiğini vurgularken, yeni bir kavram olan büyükanne hipoteziyle ilgili şunları söyledi: “Büyükanne hipotezi, ister babaanne ister anneanne olsun, kadınların üreme kapasitesinin sonlanmasından sonra yaşamaya devam etmesine verilen isimdir. Kadınlar menopoza girdikten sonra da yaşamaya devam ettiklerinde büyükanne olmakta; gebe kalma, doğum yapma ve emzirme gibi sıkıntıları taşımadan evlatlarının daha sağlıklı bir anne olmasına yardımcı olmaktadırlar. Bir de duruma tersten bakmakta yarar var. Mesela, eğer menopoz olmasaydı yaşlı kadınlar da genç kadınlar gibi doğum yapmaya, emzirmeye devam edecekler ve hayatlarına büyük anne olarak davranma yerine anne olmaya devam edeceklerdi. Böylece yaşlı kadınlar doğum yaptıkça ölüm riskleri artacak ve sağ kalmak için tüm çocuklar anneye bağımlı olduklarından, yaşlı anneler ölünce çocukların pek çoğu da muhtemelen hayatlarını kaybedeceklerdi.”

'MENOPOZ, İNSANA BAHŞEDİLMİŞ BİR YETENEK'

Menopozu, tüm sorunların üstesinden gelmek için insana bahşedilmiş müthiş bir yetenek olarak tanımlayan Prof. Dr. Bahçeci, “Menopoz sayesinde kadınlar, hamilelik süreci ve buna bağlı sıkıntılar olmadan, çocuk doğurma, emzirme ve benzeri zorunluluklar yaşamadan büyükanneler olarak insanlığa müthiş katkı sağlıyorlar. Sonuç olarak büyükannelik bir birimize sosyal olarak daha bağımlı ve herkesin hassasiyetine daha saygılı olmamızı da sağlamaktadır. Bilim adamları bu konuda biraz daha ileriye gitmekte ve büyükannelikle birlikte oluşan sosyal ilişkililerin beyin boyutunun artmasına ve insanların diğer kişisel özelliklerinin gelişmesine de katkıda bulunduğunu düşünmektedir. Bu nedenle son söz; yaşasın büyükannelerimiz ve onlara büyükanne olmayı sağlayan menopoz” diye konuştu.

Kaynak : İHA

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