Kırmızı iPhone 8’in Türkiye tarihi ve fiyatı açıklandı

Apple, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED Special Edition modellerini tanıttı. Her iki model de şimdi kırmızı renk seçeneğiyle sunulan cam kasaya, uyumlu alüminyum şeride ve şık siyah ön yüzeye sahip. Special Edition (PRODUCT)RED iPhone, yarından itibaren belirli ülke ve bölgelerde online olarak sipariş edilebilecek ve 13 Nisan Cuma gününden itibaren mağazalarda satışa sunulacak.



Apple ayrıca iPhone X için yeni (PRODUCT)RED Deri Folyo Kılıf'ı da satışa sunuyor. Özel olarak tabaklanmış ve işlenmiş Avrupa derisinden üretilen ve lüks bir görünüme sahip yeni folyo kılıf, müşterilere sunulan diğer (PRODUCT)RED aygıt ve aksesuarlarına katılıyor.



Tüm (PRODUCT)RED satışlarından elde edilen gelirin bir bölümü, doğrudan Global Fund HIV/AIDS bağışlarına ekleniyor. Bu bağışlarla tahliller, rehberlik, tedavi ve virüsün anneden bebeğe geçmesine engel olmaya odaklanan önleme programları sunuluyor. 2006 yılında (RED) ile iş birliği yaptığından beri Apple Global Fund'a 160 milyondan fazla bağış yaparak kuruluşun en büyük kurumsal bağışçısı oldu.







“Bu Special Edition (PRODUCT)RED iPhone, göz alıcı kırmızı ve siyah renk kombinasyonuna sahip ve ayrıca müşterilere HIV ve AIDS ile mücadeleye katılma fırsatı da sunuyor.” diyen Apple'ın Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Greg Joswiak sözlerini şöyle sürdürdü: “Her zamankinden daha güzel Retina HD ekranlar, bir akıllı telefonda yer alan en güçlü ve en akıllı çip olan A11 Bionic çip ve inanılmaz fotoğraf ve videolar çeken daha gelişmiş kameralar sayesinde, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri iPhone'la ilgili sevdiğimiz her şeyi daha da iyi hale getiriyor. Bu çarpıcı yeni iPhone ile (RED)'e destek verdiğimiz için gurur duyuyoruz ve müşterilerimizin de bu modeli özel bulacaklarını umuyoruz.”



“Bugünkü duyuru, (RED)'in başladığı 2006 yılından beri Apple'ın AIDS ile mücadele konusundaki liderliğinin ve kararlılığının kanıtı niteliğinde.” diyen (RED) CEO'su Deborah Dugan şöyle devam etti: “Apple'ın son 11 yılda bağışladığı 160 milyon doların üzerindeki tutar, HIV virüsünün annelerden bebeklere geçmesini önleyerek hayat kurtaran ARV ilacının 800 milyondan fazla gün boyunca sunulmasına eşdeğer. Apple'ın çalışmalarımıza kaynak ayırmasından onur duyuyoruz ve müşterilerin iPhone 8 ve iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED Special Edition modellerini satın alarak misyonumuzu gerçekleştirmeleri için sabırsızlanıyoruz.”







iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, dayanıklı camdan üretilen cam ve alüminyum tasarıma, Retina HD ekrana ve A11 Bionic çipe sahip. 12 MP çift kameraya sahip iPhone 8 Plus, Portre modu ve Portre Işığı ile iPhone'a stüdyo kalitesinde dramatik ışık efektleri katıyor ve beş farklı aydınlatma stiliyle düşük alan derinliği efektine sahip portreler çekilmesini sağlıyor.



64 GB ve 256 GB iPhone 8 ve iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED Special Edition modelleri 4.199 TL'den başlayan Apple perakende fiyatıyla apple.com.tr sayfası, Apple Store uygulaması ve Apple Store'larda satışa sunulacak. Ayrıca Apple Yetkili Satıcıları ve belirli iletişim operatörleri tarafından da satılacak. Kırmızı iPhone 8'ler Türkiye'de Mayıs ayında satışa sunulacak.