Kılıçdaroğlu: Gelmeyen şerefsizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sen er meydanına gelemezsin" sözlerine cevap veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sen er meydanına gelemezsin' sözlerine cevap veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir' dedi.
Aydın'da İl kongresi öncesi halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıra giden sanatçıları eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek 'Orası bir er meydanıdır. Bay Kemal sen er meydanına gelemezsin. Er meydanına er olanlar gelir.' demişti.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
''Bir milletvekilimiz her seferinde aramızda yok tam 301 gündür; Enis Berberoğlu. 301 gündür içeride esir. Hiçbir suçu yok konu bir gazete haberi. Hakim arkadaşlara soruyorum ne yapıyorsunuz siz? CHP Grubu'ndan Anayasa Mahkemesi üyelerine açık çağrı yapıyorum; sizden bir an önce nasıl olursa olsun bir karar bekliyoruz. Adaletsizliği yaratıyorsunuz, adaletsizliği büyütüyorsunuz. Adalet aramamıza engel oluyorsunuz. Suçludur deyin ben de adaleti başka bir yerde arayayım. AYM'nin başkan ve üyelerine istirham ediyorum 301 gündür bekliyoruz. Niye içeride? Hangi gerekçe ile içeride? Milletvekilleri hapse atılmaz.
Polis teşkilatını A'dan Z'ye FETÖ'ye teslim eden kim? Bir numaralı sarayda oturan zat, siyasi ayağı odur. 200 yıllık bir kurum bir terör örgütü tarafından teslim alınabiliyor. Polis hükümetin mi devletin mi polisi? Polis hükümetin değil devletin polisidir. Devletin polisi olduğu için hükümetten aldığı suç konulu emirleri yerine getirmez. Polise sıkılan her kurşun millete sıkılan kurşundur. Polis devletin değil de hükümetin olursa ne olur? Halkı baskılamak için bir araç olur. Polis hükümetin değil halkın polisidir. Hükümetin polisi olmayı tercih edersiniz siz halktan koparsınız.'