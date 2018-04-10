USD (Alış - Satış) : 4,06 - 4,06 EURO (Alış - Satış) : 4,98 - 4,99

Kaynana İle tartışan gelin vahşeti

Gaziantep’te kaynanası ile tartışan gelin cinnet getirdi. Çocukların defalarca kez bıçaklayan anne, iki katlı evin terasından atlayarak intihar etti. İki çocuğu ölen anne, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

3. Sayfa / 10 Nisan 2018 Salı 00:39
Kaynana İle tartışan gelin vahşeti
Video için tıklayın

İddiaya göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi‘ndeki 2 katlı evde çocukları, eş ve eşinin annesi ile birlikte yaşayan 23 yaşındaki Özlem K., henüz bilinmeyen bir nedenle alt katta oturan kaynanası Emine K. ile tartıştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta olarak çalışan eşi Cuma'nın evde olmadığı esnada meydana gelen tartışmanın ardından cinnet getiren 2 çocuk annesi Özlem K, binada çocuklarının bulunduğu 2. Kata çıktı. Mutfaktan aldığı bıçak ile 3 yaşındaki kızı Ayşe ile 5 yaşındaki oğlu Mustafa'yı defalarca kez bıçaklayan anne, ikinci katın terasından kendisini aşağıya bıraktı. Ağır yaralanan anne Özlem K, Ersin Arslan Devlet Hastanesi Mücahitler Ek Binasındaki Acil Servise götürüldü. Kanlar içerisinde kalan çocukların olay yerinde öldüğü belirlenirken, annenin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.

Küçük çocukların cenazeleri savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak : İHA

Adli TıpDevlet HastanesiZabıtaErsin Arslan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı