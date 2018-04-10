Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk ile Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk ile Şırnak kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatları düzenlendi.



Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarınca 9-10 Nisan'daki hava harekatları sonucu 7 terörist etkisiz hale getirildi, sığınak ve barınak olarak kullanılan 4 hedef imha edildi. Kaynak : AA