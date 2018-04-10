Galata Kulesi gün batımında havadan görüntülendi

İstanbul’un en sembol yapılarından ve Dünyanın en eski kulelerinden birisi olan Galata Kulesi, gün batımının eşsiz manzarası ile birlikte havadan görüntülendi. Adeta kızıla boyanan güneş Galata Kulesinin penceresinden süzüldüğü o anlar izleyenleri mest etti.