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Galata Kulesi gün batımında havadan görüntülendi

İstanbul’un en sembol yapılarından ve Dünyanın en eski kulelerinden birisi olan Galata Kulesi, gün batımının eşsiz manzarası ile birlikte havadan görüntülendi. Adeta kızıla boyanan güneş Galata Kulesinin penceresinden süzüldüğü o anlar izleyenleri mest etti.

Yaşam / 10 Nisan 2018 Salı 11:42
Galata Kulesi gün batımında havadan görüntülendi

Gün batımının eşsiz manzarası Galata kulesi ile birlikte havadan çekilen görüntülerle mest etti. Kızıla bürünen güneş Galata Kulesi ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Birçok fotoğrafçı Galata Kulesinden İstanbul'da gün batımın fotoğrafını çekti.

Çekilen görüntülerde güneş ışığının Galata Kulesi penceresinden süzüldüğü görülüyor. Güneş battıktan hemen sonra ışıklandırması beliren Galata Kulesi renkli görüntüsüyle izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Kaynak : İHA

Galata Kulesi


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