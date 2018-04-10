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FETÖ şüphelisi öğretmenlere 16 ilde operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, KHK ile kapatılan örgüte ait okullarda görev yapan 79 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi Başkent merkezli 16 ilde başlatılan operasyonda şüphelilerden 50'si gözaltına alındı.

3. Sayfa / 10 Nisan 2018 Salı 09:53
FETÖ şüphelisi öğretmenlere 16 ilde operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında, örgütle iltisaklı olduğu belirlenen 79 öğretmenden 50'si gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada göre, örgüte ait olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan okullarda çalışan ve FETÖ ile iltisatlı olduğu tespit edilen 79 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 16 ilde operasyon başlattı.

Şüphelilerden 50'si gözaltına alınırken diğerlerinin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi. Kaynak : AA

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