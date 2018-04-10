Fatih Altaylı da ayak yıkama tartışmasına dahil oldu

Milli futbolcu Arda Turan'ın 'Yeni fizyoterapistim' diyerek paylaştığı fotoğraf sosyal medyada olay olmuş yıldız futbolcunun eşi Aslıhan Doğan'a ayaklarını yıkattığı iddia edilmişti.



Arda Turan'ın bu paylaşımı büyük tepki toplamıştı.



Milli futbolcuya Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan destek geldi. Altaylı 'Eşi, sakatlanan bacağına evde tedavi uyguluyor. Altına bir sürü saçma sapan yorum yapılıyor 'eşine ayaklarını yıkatıyor' diye. Yahu biz evlenirken “Hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde ve kötü günde” demiyor muyuz? Siz hastalanınca eşiniz size yardımcı olmuyor mu? Ayak yıkamayı bırak, gerekirse k.çını bile temizlemiyor mu eşler birbirinin' ifadelerini kullandı.



Fatih Altaylı'nın konu hakkında yazdıkları;



EŞE YARDIM AYIP MI?



ARDA Turan Instagram'a bir fotoğraf koydu.



Eşi, sakatlanan bacağına evde tedavi uyguluyor.



Altına da şöyle yazdı: “Yeni fizyoterapistim.”



Hayda, bin türlü saçma sapan yorum.



“Arda eşine ayaklarını yıkatıyor.”



Yuh olsun!



Yahu biz evlenirken “Hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde ve kötü günde” demiyor muyuz?



Adam sakatlanmış ve eşi de evdeki tedavisinde kocasına destek oluyor, ne var bunda!



Siz hastalanınca eşiniz size yardımcı olmuyor mu?



Ayak yıkamayı bırak, gerekirse k.çını bile temizlemiyor mu eşler birbirinin.



Bunun tersini yapsa bu sefer de “Kocasına bakmıyor” demez misiniz!











Kaynak : Beyaz Gazete Özel