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Facebook çalışanları istifa ediyor

Facebook mühendisleri istifa etmeye ve şirketin Instagram ile WhatsApp departmanlarına geçmeye başladı.

Teknoloji / 10 Nisan 2018 Salı 14:54
Facebook çalışanları istifa ediyor

Cambridge Analytica veri skandalı nedeniyle etik ikilemler yaşayan Facebook mühendisleri, şirketin WhatsApp ve Instagram gibi diğer departmanlarına transfer edilmek için taleplerde bulunmaya başladı.

The New York Times'ın haberine göre, transfer talepleri kabul edilmeyen bazı mühendisler Facebook'tan istifa ettiler.

Mart ayının başında politik danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'nın Facebook kullanıcılarının verilerini seçimleri manipüle etmek için kullandığı ortaya çıkmıştı.

Birçokları Facebook'un 87 milyon kullanıcının verilerinin kullanıldığı skandalı engellemek için daha çok şey yapması gerektiğini ve böylesi büyük bir skandalı mümkün kılanın Facebook'un ana ürünü olduğu görüşünde. Gelen haberler, birçok Facebook mühendisinin bu etik baskıya dayanamadığı yönünde.

Bu mühendislerden birisi olan eski Facebook ürün tasarımcısı Westin Lohne, Instagram ya da WhatsApp'a geçmek yerine doğrudan istifa edenlerden. Lohne, konuyla ilgili paylaştığı bir tweet'te “Orada ürün tasarımcısı olarak çalışmaya devam etmek ahlaki açıdan bir hayli zordu.” dedi.

Facebook'un kurucu CEO'su Mark Zuckerberg, skandal hakkında bugün ABD Kongresi'nde ifade verecek. Kongrenin skandala dair kararının Facebook çalışanları üzerinde büyük etki yapacağı tahmin ediliyor.

Şirketin kurucusu Zuckerberg ise istifa etmeyi düşünmüyor. Geçtiğimiz hafta The Atlantic'e verdiği röportajda istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorulan Zuckerberg, bu fikre çok uzak olduğunu dile getirmişti.

InstagramFacebookMark ZuckerbergCambridgeNew York


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