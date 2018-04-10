Emin Pazarcı: Aydın Doğan basın özgürlüğünü mahvetti

ÜLKE TV ekranlarında yayınlanan Akşam Baskısı programında Doğan Medya Grubu'nun satışı masaya yatırıldı.



Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı canlı yayında Aydın Doğan'ın bir zamanlar basın özgürlüne nasıl darbe vurduğunu anlattı.



CHP'nin Doğan Medya Grubu'nun satışı için 'Medya özgürlüğüne bir darbedir' yorumuna 'Aydın Doğan daha önce başkalarına da yaşattı bunu' diyen Pazarcı, 'Biz bu filmi tersinden seyrettik geçmişte. 1990'lı yıllarda yani AK Parti iktidarı öncesinde belli yayın organlarının tekeli vardı. Diğer gazetecilere gazeteci gözüyle bakmazlardı, aşağılarlardı, diğer muhabirleri yanlarına sokmazlardı, itilip kakılırlardı' şeklinde konuştu. Pazarcı şöyle devam etti:



'AYDIN DOĞAN HOŞUNA GİTMEDİĞİ İÇİN GAZETELERİMİZİN DAĞITILMASINA ENGEL OLDU'



'Basın özgürlüğüne vurulan bir darbedir diyorlar ama Aydın Doğan basın özgürlüğünü mahvetti. Doğan, medya tekeliydi.



Ben yaşadım 1996 senesinde Akşam Gazetesi 700 bin tirajlarda ve bir gece Akşam Gazetesi'nin o zamanki sahibi Mehmet Ali Ilıcak gece geç saatlerde panik halinde beni aradı. Gazeteleri kamyonlardan attılar. Kim attı? Aydın Doğan. Neden? Dağıtmayacak... Çünkü hoşuna gitmedi.



'CHP'Lİ BELEDİYELER BİZE GAZETE SATTIRMADILAR'



Biz mücadele ettik ve Aydın Doğan bize sokaklarda sırtımızda gazete sattırdı. Akşam'ı yaşatmak için... Ve bugün CHP bunun medyaya vurulan bir darbe olduğunu söylüyor .O dönem CHP'li belediyeler; özellikle Çankaya Belediyesi bize gazete sattırmadı. Zabıtalarla engel oldular.' Kaynak : Beyaz Gazete Özel