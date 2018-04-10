Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 4,0670 seviyesinde işlem görüyor.



Küresel piyasalarda ticaret savaşlarına ilişkin endişeler kısmen azalsa da Suriye kaynaklı gelişmeler jeopolitik risk algısını artırdı. Dolar dün gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine karşı değer kazanırken, Rus rublesi dolar karşısında yüzde 4,2 değer kaybetti. Dolar endeksi dün 90,3 seviyesine yükselirken, bugün 90'ın altına geriledi.



Dünkü gelişmelere paralel 4,0757 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü yüzde 0,7 artışla 4,0720'den tamamlamıştı. Dün avro/TL 5,0281, sterlin/TL de 5,7667 ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı.



Dolar/TL, bugün Asya piyasalarında rekorunu 4,0792'ye taşırken, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,13 azalarak 4,0670'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 5,0045, sterlin/TL de yüzde 0,14 düşüşle 5,7486'dan işlem görüyor.



Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin 10 yıllık tahvil ihalesine gelen talep, ABD'de mart ayı ÜFE ve şubat ayı toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini bildirdi.



Suriye'deki gelişmelerin de yakından izleneceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de kısa vadede 4,0820 seviyesinin direnç, 4,00 seviyesinin psikolojik destek konumuna geldiğini kaydetti.



Kaynak : AA