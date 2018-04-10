DİSK 1 Mayıs'ı nerede kutlayacağını açıkladı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü yaklaşırken sendikalar, kutlama yapacakları yerlerle ilgili kararını açıklıyor.



DİSK-KESK-TMMOB-TTB 1 Mayıs 2018 programını DİSK Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısı ile duyurdu. Ortak açıklamayı yapan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, kutlama yapacakları alanın Maltepe olacağını söyledi.



TÜRK - İŞ ise daha önce yaptığı açıklamada 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacaklarını duyurmuştu.