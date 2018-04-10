'Darbeciler yaşlı çifti vurdu'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 268 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.



Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, 15 Temmuz'da Ankara Emniyet Müdürlüğünü ele geçirmek isteyen darbecilere karşı mücadele verirken yaralanan polisler, müşteki sıfatıyla yaşadıklarını anlattı.



Müşteki polis memuru Cihan Genç, darbecilerin zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) araçlarla Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldiklerini, uyarılara rağmen kendilerine ateş ettiklerini ifade etti.



Genç, sanıkların savunmalarında gerçeği yansıtmayan beyanlarda bulunduklarını belirterek, 'Sanıklara yaptıklarının anayasal suç olduğunu megafonla söyledim, duymamaları imkansızdı.' dedi.



Vatandaşların zırhlı araçların durdurulması için kendilerine yardımcı olduklarını anlatan Genç, 'Vatandaşlardan biri askerde ZPT kullandığını, yangın tüpü bulunması halinde aracı durdurabileceklerini söyledi. Yangın tüpünden aracın içine püskürtme yapılınca aracın kapağını açtılar. Aynı anda bize ateş edildi. Bunun üzerine ben de karşılık verdim. Bu esnada kolumdan yaralandım.' diye konuştu.



'Sanıklardan şikayetçiyim'



Müşteki polis memuru İlhami Dinç de olay tarihinde yıllık izinde olduğunu, televizyonda FETÖ'nün darbe girişimi olduğunu öğrenmesi üzerine görev yeri Ankara Emniyet Müdürlüğüne gittiğini söyledi.



Bir polis arkadaşının darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düştüğünü belirten Dinç, bunun üzerine zırhlı araçların yanına gidip polise neden saldırdıklarını sorarak tepki gösterdiğini dile getirdi.



Polis memuru Barış Ünyay ise 15 Temmuz'da evinde bulunduğunu, darbe girişimine ilişkin haberleri görünce Ankara Emniyet Müdürlüğüne gittiğini anlattı.



Burada darbecileri ikna etmeye çalışmalarına rağmen kendilerine silahla karşılık verildiğini bildiren Ünyay, sanıklardan şikayetçi olduğunu beyan etti.



'Yaşlı çifti vurdular'



Müşteki Cengiz Ekşi ise zırhlı araçların emniyetin önündeki TOMA'ları sürükleyerek içeri girmeye çalıştığını kaydetti.



Bu sırada olayı anlamaya çalıştığını dile getiren Ekşi, askerler ile polis arasına girmeye çalışan yaşlı bir çiftin darbeciler tarafından vurulduğunu aktardı. Ekşi, şu ifadeleri kullandı:



'Samsun yolu tarafından bir araç geldi. İçinden yaşlı bir çift indi ve bizimle darbecilerin arasına girdi. Yaşlı adam, zırhlı araçtakilere 'Yavrum ne yapıyorsunuz, yanlış yoldasınız yapmayın.' diyordu. Bunun üzerine yaşlı adama ateş ettiler, bacaklarından vurdular. Kadının bağırması üzerine ona da ateş ettiler. Arkadaşım yaşlı adama, ben de kadına yetiştim. Kadın nefes alamıyordu, o esnada bir genç 'Anne ve babamı vurdular.' deyip ağladı. İkisini hastaneye gönderdik.' Kaynak : AA