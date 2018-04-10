Cumhurbaşkanı Erdoğan: Postalın yoksa gönderelim

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun sanatçılarla ilgili sözlerine sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Askere destek vermeye giden sanatçıya bu ağır sözleri söylenmesini aklımız almıyor. Şimdi Hatay'a gidiyormuş. Günaydın, ne oldu? Postalın, parkan eksikse biz gönderelim" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4071 olduğunu da açıkladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinni grup toplantısında konuşuyor. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun sınıra giden sanatçılara söyledği sözleri eleştiren Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:



Hatay'da askerlerimize destek için sınır karakolumuzu ziyaret ederek Mehmetçiklerimize moral verdik. Bu durum birilerini rahatsız etmiş olmalı ki oraya giden sanatçılarımıza hakaret etmeye kalktılar.



Gerek biz, gerekse sanatçılarımız hak ettikleri cevabı kendilerine verdik. Hala nasıl olur da bu askerine desteğe giden bir sanatçıya kem söz söyleyebilir. Şahsıma olan hakaretler yine tavan yaptı.



Bulunduğumuz makam bu hakaretleri kabul eden bir makam değildir. Bulunduğumuz makam o kişilere akıllarının alacağı şekilde gerektiği cevabı vermesi gereken bir makamdır.



Duydum ki Hatay'a gidiyormuş. Hayırdır yahu, günaydın. Ne oldu? O zaman yapman gerken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya, parka falan eksikse onu da gönderelim. Bu ülkede biz askerimizle doğduk, askerimizle yürüyoruz.



Bu sabah itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4071. Kuzey Irak'ta 337 terörist etkisiz hale getirildi. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadele sürecek.

