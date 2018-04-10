Bahçeli: Tehdit geçmedi ki OHAL kalksın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grubu toplatısında milletvekillerine seslendi.



Sözlerine Türk Polis Teşkilatı'nın 173. yıldönümünü kutlayarak başlayan Bahçeli, 'Polis olmak zordur; özveri ister, özgüven ister, özdeğerlere bağlılık ister yetmedi mangal gibi yürek ister' dedi.



'Polislerimiz haklı olarak övünüyorlar ve haklarını almaları için üzerimize düşen ne varsa yapacağımızın sözünü veriyorum... Emekli polislerimize verilen 100 liralık desteğin iyileştirilmesi için her şeyi yapacağımızı ilan ediyorum...' diyen Devlet Bahçeli, Osmangazi Üniversitesi'ndeki kanlı olayla ilgili değerlendirmelerde bulundu:



'Aralarında ülküdaşımızın da bulunduğu milletimizin 4 evladı hayatını kaybetmiştir... Sözün bittiği noktadır. Olaya bakıldığında üzüntümüz kadar kaygımız da ortadadır... Üniversite hayatı tartışmalı, şahsiyet ve ahlakı sancılı, kavga ve şiddete meyilli bir alçak ülke gündemine yerleşmiştir. FETÖ'cü suçlamalarıyla üniversitede korku haline gelen bu şerefsişz, en ağır şekilde cezalandırılmalı, bir daha da gün ışığı görmemelidir.



İSTİFA ÇAĞRISI



Üniversitesinin 'akıl sağlıı yerinde değildi' sığınması, özrü kabahatinden büyük durumudur. Madem akıl sağlığı yerinde değildi, neden gerekli önelmler alınmadı, niye itibar cellatlığı yapmasına sessiz kalındı. Uyduruk şikayetlerine itibar edilmesi vahim bir çarpıklık, bir bakıma suç ortaklığı değil midir? Ne işi var ar damarı çatlak, akıl sağlığı yerinde olmayan kişinin ünversitede. Üniversitenin yönetiminde bulunan şahıslar, yaşanmış bu kadar trajedi ve ağır suçlar kaşısında, görevden ayrılacak basireti hangi hallerde göstereceklerdir... Suçlu sadece kurşunu sıkan mıdır? Bu kaitlin kripto FETÖ'cü oldudğu herkesin ifadesidir...



Geçen haftaki gurp konışmamada; kim ya da kimle ki ona buna belgeli olmadan, teşhis ve tarfi edilmeden FETÖ'cü diyorsa, onlar da bir kuyruk acısı vardır, gizlenmeye dair bir çabası vardır. İşte Osmangazi Üniversitesi'nde bu görülmüştür. Keşke yanılsaydık, haklı çıkmasaydık.



FETÖ'NÜN KRİPTO DAMARI



YÖK derhal acil önlemleri almalı, muhetemel saldırıların önüne geçmelidir. Sosyal medyada ona buna FETÖ'cü diyen, değerli isimleri karalayan kim varsa, bilin ki ya lokması haram ya da kripto damarı mevcuttur... Bunlar FETÖ'nün hedefeleri için gizli faaliyet içindedir... FETÖ'nün kripto damarı faal ve aktiftir. FETÖ'yle mücadelede sonuç almak için kripto damarın da tam manasıyla deşifresi ve derhal imhası acil bir ihtiyaçtır.



Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan diğer noktalar şöyle:



'Tehlike geçmedi ki OHAL'i kaldıralım'



- FETÖ yıllar boyunca devlet ve toplumla iç içe geçmiştir, bu çok barizdir... Koro halinde 'OHAL kalksın' diyenler, kaosa alkış tutan, kripto damara göz kırpan şuursuz ve sorumsuz zihniyetlerdir. Normal şartlarda değiliz ki OHAL'i kaldıralım. Tehdit geçmedi ki OHAL'e son verelim. CHP'sinden TÜSİAD'ına, AB'sinden BM'ye kadar OHAL'e karşı gelenler, öncelikle Türk milletinin beka meselesini kavrayamayan, kavramak gibi dertleri de olmayan maksatlı çevrelerdir.'



'Esad mutlaka hesap vermeli'



- Mazlumlar Suriye'de iki ateş arasında kaldı. Doğu Guta'nın Duma bölgesinde kimyasal silah kullanan Esad rejimi, çocukları öldürecek kadar denetimden çıkmıştır; hesabı mutlaka sorulması gereken bir insanlık suçu işlemiştir... Masumlara sarin gazıyla saldırılmasının hiçbir mazereti yoktur. Esad döktüğü kanların, işlediği cinayetlerin hesabını mutlaka vermelidir.



Cumhur ittifakı



Biz borca sadığız, veriğimiz sözü de tutarız. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle ilgili uyum yasalarının süratle çıkarılması gerekmektedir. Cumhur ittifakı, yeni sistemin yerleşmesi, kurum ve kurallarıyla hayata geçmesi için tüm gücüyle çalışacaktır. Bu maksatla, cumhur ittifakının zaafa düşmesine hiçbir şart altında izin vermeyeceğzi. 2019 yılının Mart ayındaki mahhalli idareler seçimlerinde dikkatli bir dil, hassas bir üslüp, ititfakın doğasını zedelemeyecek bir kampanya stratejisi benimseyeceğiz. Asıl hedeften sapmayacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi'yle olgun düzeyde, seviyeli, anlaşmaya dayalı kurulan ittifakı, milletvekilleri seçimlerine kadar sürdüreceğiz. Yol kazası istemiyoruz, sığ çıkar hesaplarıyla hareket etmeyeceğiz. Denizden geçmeyi hedeflerken derede boğulmayacağız. Aşırı guru ışığa bakarken kör olmaktır. Tevazu ve engin gönüllülükten vazgeçmeyeceğiz. Pusudaki odaklara asla fırsat vermeyeceğiz.