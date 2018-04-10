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ABD'den Akdeniz'e uçak gemisi sevkiyatı

ABD Donanmasının "USS Harry Truman Uçak Gemisi" ve beraberindeki 7 savaş gemisini Akdeniz’e sevk ettiği bildirildi.

Dünya / 10 Nisan 2018 Salı 18:37
ABD'den Akdeniz'e uçak gemisi sevkiyatı

ABD Donanmasından yapılan yazılı açıklamada, 'USS Harry Truman' uçak gemisinin beraberindeki gemilerle yarın Norfolk limanından demir alacağı ve ABD'nin 5 ile 6'ncı filo bölgelerinde görev icra etmek üzere yola çıkacağı ifade edildi.

Açıklamada, uçak gemisine güdümlü füze kruvazörü 'USS Normandy'nin yanı sıra güdümlü füze destroyerleri 'USS Arleigh Burke', 'USS Bulkeley', 'USS Forrest Sherman' ve 'USS Farragut'un eşlik edileceği belirtildi.

'USS Jason Dunham' ve 'USS The Sullivans' destroyerlerinin de daha sonra gruba dahil olacağı belirtildi.

6 bin 500 personel ve Birinci Hava Kol Komutanlığına bağlı savaş uçakları ile yola çıkacak gemi grubuna bir süre Alman Fırkateyni FGS Hessen'in de eşlik edeceği kaydedildi.

ABD yönetimi, Suriye rejiminin abluka altındaki Duma kasabasında kimyasal saldırı düzenlemesine cevap verme hazırlıkları yaparken USS Harry Truman uçak gemisi grubunun bölgeye sevkedilmesi, geminin Suriye'ye karşı muhtemel bir operasyona katılmak üzere gönderildiği yorumlarına neden oldu.

ABD Donanmasından yapılan açıklamada, söz konusu sevkiyatın “planlı bir sevkiyat” olduğu savunuldu.

USS Harry Truman uçak gemisi grubu, 2016 yılında DEAŞ ile mücadeleye destek vermek üzere Akdeniz'e gönderilmişti.

Kaynak : AA

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