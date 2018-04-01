TEM'de çevik kuvvet aracı kaza yaptı! 6 polis yaralandı

İstanbul'da TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde seyir halindeki polis servis aracı henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan 5 polis, sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kaza yapan servis aracının olay yerinden kaldırılmasının ardından bölgede bir süre aksayan trafik akışı normale döndü.









