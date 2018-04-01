USD (Alış - Satış) : 3,95 - 3,96 EURO (Alış - Satış) : 4,87 - 4,88

TEM'de çevik kuvvet aracı kaza yaptı! 6 polis yaralandı

İstanbul'da Çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 5 polis yaralandı.

3. Sayfa / 01 Nisan 2018 Pazar 09:42
TEM'de çevik kuvvet aracı kaza yaptı! 6 polis yaralandı

İstanbul'da TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde seyir halindeki polis servis aracı henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 polis, sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yapan servis aracının olay yerinden kaldırılmasının ardından bölgede bir süre aksayan trafik akışı normale döndü.




EdirneSağlık Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı