MİT yeni bir haberleşme ağını ortaya çıkardı

MİT, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'nün yurtdışına kaçan örgüt üyeleri ile Türkiye'de kalan ve deşifre olmayan kriptolu FETÖ'cülerin güvenli haberleşme sağlamak için yeni bir program geliştirdiğini belirledi. MİT bilişim uzmanlarının yaptığı çalışmada, örgüt üyelerinin ByLock benzeri kriptolu haberleşme ağı ‘Falcon' üzerinden iletişim kurdukları ortaya çıkarıldı.



Kriptolu haberleşme ağı Falcon'a ulaşan MİT, programı çözerek, mesaj içeriklerine ulaştı. Bir süre görüşmeler takip edilerek kullanıcılar tespit edildi ve listeleri çıkarıldı. Deşifre edilen kripto FETÖ'cülerin listeleri Cumhuriyet savcılıklarına gönderildi.



‘Falcon' listesi ile yeni bir FETÖ dalgasının başlayacağı öğrenildi. Listede, bugüne kadar deşifre olmamış, kamu ve özel sektörde üst düzey görevde bulunan kişilerin de yer aldığı öne sürülüyor.







YENİDEN TOPARLANMA



FETÖ'cülerin, referans verilerek ve kriptolu şifrelemeyle internetten indirilen ‘Falcon' programı üzerinden yeniden örgütü toparlamaya çalışıldığı, yeni kazanımlar üzerinden grup sohbetleri yaptıkları belirlendi. ‘Falcon' üzerinden örgüt üyelerine moral motivasyonu verildiği, umut ve hayallerle örgüt üyelerine sabırlı olmaları, güzel günlerin yakında olduğu gibi mesajlar iletildiği tespit edildi. Yine aynı program üzerinden örgüte himmet adı altında para toplandığı, örgüte yeni finansal kaynak sağlanması için yapılması gerekenlerin anlatıldığı belirtildi. Kaynak : Hürriyet