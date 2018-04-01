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Hüseyin Gülerce: 15 Temmuz 2018'de erken seçim yapılsın

Gazeteci - Yazar Hüseyin Gülerce, "Gönlümden geçen bir şey var; Cumhurbaşkanı bugün erken seçim ilan etse, "15 Temmuz 2018'de de erken seçim yapılsa" dedi.

Televizyon / 01 Nisan 2018 Pazar 11:06
Hüseyin Gülerce: 15 Temmuz 2018'de erken seçim yapılsın
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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Türker Akıncı'nın moderatörlüğünü yaptığı Ortak Akıl programında gündemi değerlendiren Gazeteci - Yazar Hüseyin Gülerce, erken seçim çağrısında bulundu.

'KILIÇDAROĞLU ZIVANADAN ÇIKTI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Hatay'da konuşacağını anımsatan Gülerce, 'Benim gönlümden geçen bir şey var; Cumhurbaşkanı bugün keşke erken seçim ilan etse. Bugüne kadar saygımdan söylemedim bunu. Ama bu Kılıçdaroğlu zıvanadan çıkmaya başladı. 2019'a kadar Kılıçdaroğlu'nu taşıyamazsınız' ifadelerini kullandı. Gülerce şöyle devam etti:

'15 TEMMUZ 2018'DE BU MESELE KÖKTEN KAPANIR'

'Türkiye'nin yaptığı her şeye kötü kulp takan muhalafete daha fazla tahammül edilemez. Türkiye bunu taşıyamaz. Önümüzde 15 Temmuz var; tam da pazar gününe geliyor, 15 Temmuz 2018'de bu meseleyi artık kökten kapatırsınız, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilir.' Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Türker AkıncıHüseyin GülerceCumhurbaşkanıCumhurbaşkanlığıRecep Tayyip Erdoğan


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