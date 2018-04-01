Hüseyin Gülerce: 15 Temmuz 2018'de erken seçim yapılsın

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Türker Akıncı'nın moderatörlüğünü yaptığı Ortak Akıl programında gündemi değerlendiren Gazeteci - Yazar Hüseyin Gülerce, erken seçim çağrısında bulundu.



'KILIÇDAROĞLU ZIVANADAN ÇIKTI'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Hatay'da konuşacağını anımsatan Gülerce, 'Benim gönlümden geçen bir şey var; Cumhurbaşkanı bugün keşke erken seçim ilan etse. Bugüne kadar saygımdan söylemedim bunu. Ama bu Kılıçdaroğlu zıvanadan çıkmaya başladı. 2019'a kadar Kılıçdaroğlu'nu taşıyamazsınız' ifadelerini kullandı. Gülerce şöyle devam etti:



'15 TEMMUZ 2018'DE BU MESELE KÖKTEN KAPANIR'



'Türkiye'nin yaptığı her şeye kötü kulp takan muhalafete daha fazla tahammül edilemez. Türkiye bunu taşıyamaz. Önümüzde 15 Temmuz var; tam da pazar gününe geliyor, 15 Temmuz 2018'de bu meseleyi artık kökten kapatırsınız, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilir.' Kaynak : Beyaz Gazete Özel