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Genelkurmay Başkanı Akar: Bölücü terör örgütüne ağır kayıplar verdirildi

Orgeneral Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Elazığ, Tunceli ve Malatya'daki birlik ve karargah denetlemelerinde, son dönemde bölücü terör örgütüne ağır kayıplar verdirildiğini söyledi.

Güncel / 01 Nisan 2018 Pazar 09:39
Genelkurmay Başkanı Akar: Bölücü terör örgütüne ağır kayıplar verdirildi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Elazığ, Tunceli ve Malatya'da Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlik ve karargahlarda yaptığı denetlemeler sırasında, bölücü terör örgütüne ağır kayıplar verdirildiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orgeneral Akar, Orgeneral Güler ve Orgeneral Küçükakyüz'ün dün Elazığ, Tunceli ve Malatya bölgelerindeki birlik ve karargahlarda yaptığı inceleme ve denetlemelere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, Orgeneral Akar, bölgedeki birlik komutanları ile bir araya gelerek, devam etmekte olan terörle mücadele harekatı ve diğer faaliyetler hakkında bilgi aldı ve direktiflerini verdi.

Akar, denetlemeler sırasında, bölgede etkin şekilde yürütülen operasyonlar sonucunda son dönemde bölücü terör örgütüne ağır kayıplar verdirildiğini, ülkenin ve milletin huzur ve güvenliğine tehdit oluşturan hain bölücü terör örgütü yapılanmasının yok edilmesi icin operasyonlara yaz-kış, gece-gündüz demeden aralıksız devam edileceğini vurguladı.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, jandarma, polis ve güvenlik korucularıyla omuz omuza, büyük bir özveriyle terörle mücadeleyi sürdürdüğünü belirten Orgeneral Akar, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Akar, şehit ve gazilerin tek damla kanının dahi yerde kalmayacağını, geride bıraktıkları aile fertlerinin ve yakınlarının da gözyaşlarının hesabının sorulduğunu kaydetti. Kaynak : AA

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