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Esad, Türkiye Diyanet Vakfı'nın barınma merkezini vurdu

Esad rejimi Türkiye Diyanet Vakfı’nın Doğu Guta’daki geçici barınma merkezini vurdu.

Dünya / 01 Nisan 2018 Pazar 21:56
Esad, Türkiye Diyanet Vakfı'nın barınma merkezini vurdu
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Esad rejimi, Türkiye Diyanet Vakfı'nın, Doğu Guta'daki ablukadan tahliye edilenler için İdlib'in Eriha bölgesinde hazırladığı geçici barınma merkezini vurdu.

Vakıf, barınma merkezine havadan gerçekleştirilen saldırıyı sosyal medya hesabından “Doğu Gutalı ailelerin tahliyeleri sonrası İdlib'in Eriha bölgesinde bini aşkın kişinin kaldığı geçici barınma merkezimiz rejim uçakları tarafından vuruldu” şeklinde duyurdu.


Kaynak : İHA

Sosyal MedyaEsad YönetimiRejimTürkiyeSuriye


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