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Enver Aysever provokasyona başladı

İstanbul Taksim'de bulunan AKM'nin yıkılıp yerine daha kapsamlı bir bina yapılacak olması Gazeteci Enver Aysever'i rahatsız etti. Aysever, sosyal medyada "Geri kazanmak boynumuzun borcu. Dertlenerek değil, çalışarak ve direnerek başaracağız" diyerek provokasyon yaptı.

Güncel / 01 Nisan 2018 Pazar 14:33
Enver Aysever provokasyona başladı

İstanbul Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 'nde geçtiğimiz Şubat ayında başlayan yıkım çalışmaları hızla sürüyor. Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacak.

Her fırsatta ayrıştırıcı üslubuyla toplumsal değerlere hakaret eden Gazeteci Enver Aysever, bu kez sosyal medyada provokasyona başladı.

AKM'nin yıkılıp yerine daha kapsamlı bir bina yapılacak olması Gazeteci Enver Aysever'i rahatsız etti. Aysever, sosyal medya hesabından 'Geri kazanmak boynumuzun borcu. Dertlenerek değil, çalışarak ve direnerek başaracağız' diyerek provokasyon yaptı.

Sosyal medya kullanıcıları da Aysever'in bu tweetlerine anlam veremeyerek tepki gösterdi.




Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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