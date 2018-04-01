USD (Alış - Satış) : 3,95 - 3,96 EURO (Alış - Satış) : 4,87 - 4,88

Sıcak Haber : Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır karakolunda!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır karakolunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hayat Kongresi ardından Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret etti.

Güncel / 01 Nisan 2018 Pazar 18:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır karakolunda
Foto Galeri için tıklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret etti. 

Cumhurbaşkanına 200 kişilik spor ve sanat camiasından bur grup eşlik ediyor.

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3 bin 852 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

'Operasyone destek veren tüm kurumlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Milletimizle birlikte sanarçı ve sporcularımızın da bu başarıdan gurur duyduğunu görüyorum. Sizler bu ülkenin gerçek sanatçılarısınız. Dünyanın hiç bir yerinde ülkesinden ve milletinden koğuk hatta onların tüm değerlerine ve başarıların düşmen sporcu ve sanatçılar göremezsiniz. Ülkemizde eskiden beri böyle bir kesim olsa da hamdolsun sayıları giderek azalıyor.'


CumhurbaşkanıZeytin Dalı HarekatıAfrin OperasyonuRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı