Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır karakolunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret etti.



Cumhurbaşkanına 200 kişilik spor ve sanat camiasından bur grup eşlik ediyor.



Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3 bin 852 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;



'Operasyone destek veren tüm kurumlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Milletimizle birlikte sanarçı ve sporcularımızın da bu başarıdan gurur duyduğunu görüyorum. Sizler bu ülkenin gerçek sanatçılarısınız. Dünyanın hiç bir yerinde ülkesinden ve milletinden koğuk hatta onların tüm değerlerine ve başarıların düşmen sporcu ve sanatçılar göremezsiniz. Ülkemizde eskiden beri böyle bir kesim olsa da hamdolsun sayıları giderek azalıyor.'





