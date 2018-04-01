Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Netanyahu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana il kongresi öncesinden vatandaşlara seslendi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Afrin operasyonuyla ilgili açıklamalarına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalkmış, Afrin'de askerimizin mazlumlara zulmettiğini söylüyor. Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın, çok garipsin. Bir defa kendine çeki düzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz ama senin derdin teröristler değil. Çünkü sen terör devletisin" dedi.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



16 Nisan'da Adana'da ortalamanın üzerine çıkamasak da inşallah 2019'da ortalamanın çok üzerine çıkarak bizler için farklı düşünenlere yanıt vereceğiz.



Muhalefetin sağlık diye bir derdi yok. Onlar zaten tıbbi bir vaka.



Yola çıktığımızda Türkiye'de kişi başı milli gelir 3500 dolardı. Şimdi 11.000 dolar.



2003'te IMF'ye olan borcu sıfırladık. Bu arada ne oldu biliyor musunuz? Bizden borç istediler. 5 milyon euro. 'Verin' dedim. Bunlar da baktılar ki vereceğiz, vazgeçtiler.



'TÜRKİYE'YE FRANSIZ OLANLAR RAHATSIZ'



Şu an itibarıyla Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3348. Bazıları rahatsız. Türkiye'ye Fransız olanlar rahatsız. Türkiye'ye sataşmasınlar. Önce teröristleri Elize Sarayı'nda kabul edenler kendilerine çeki düzen versinler. Bunu yapmayanlar bizle olan dostluklarını da kaybederler.



'SEN TERÖR DEVLETİSİN'



Dün İsrail'in Başbakanı, muhattabım değil de.. Bir laf etmiş.. Lafa bak. Onların ordusu hiçbir zaman zulüm yapmamış. Ya bunların gözleri var, görmez. Kulakları var, duymaz. Ağızları var, hakkı söylemez. Kalpleri mühürlü. Dünyada İsrail ordusunun ne kadar zalim olduğunu benim anlatmama gerek yok. İsrail mazlumlara karşı cesur, mazlumların dışında korkak ve ürkek. Zalimler hiçbir zaman cesur olamaz, zafer anıtı dikemez. Kalkmış bizim Afrin'de mazlumlara kalkıp da oralarda askerimizin zulmettiğini söylüyor. Ey Netanyahu sen çok zayıfsın, garipsin. Kendine çeki düzen ver. Senin derdin teröristler değil. Sen terör devletisin. Gazze'de, Kudüs'te yaptıkların ortada. Senin dünyada sevenin yok.



Nükleer silahım var diye hava atma. Yeri gelince onlar da çalışmaz. Alma mazlumun ahını. DünyAda gezecek yer bulamazsın. Dürüst ol. Olmadığın sürece bizden olumlu kelam duyamazsın.