Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 bin 844 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da AK Parti İl Kongresi'nde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamaları:
Salona girmeden önce dışarıdaki tüm kardeşlerimi, vatandaşlarımı görünce onları selamlamadan giremezdik. Salonun en az 4-5 misli, fazlası var azı yok, dışarıda kardeşlerimiz vardı. Onlara konuşmamızı yaptık, dedik ki, ahir kelam salonda.
Adana 16 Nisan'da yüzde 42 ile Türkiye ortalamasının çok altında kaldı. Halbuki biz Adana'yı biliriz, Adana da bizi bilir. Adana'ya hangi hizmetleri getirdiğimizin en yakın şahitleri sizlersiniz. Demek ki biz kendimizi Adana'ya yeteri kadar anlatamamışız. Adana'da güçlü olacağız ki diğer illeri de sürükleyip getirebilelim. Bu kongremizle birlikte Adana'da yeni bir dönem başlatıyoruz. Yeniden bir diriliş hareketini hep birlikte başlatıyoruz. Bu diriliş müjdesine mart 2019'da var mıyız? Kasım 2019'da var mıyız? Bakalım Adana teşkilatımızın heyecanı, sesi, azmi 2019'da bu şehri hak ettiği yere çıkarmaya yeterli mi? Sizin ben gadanızı alayım, gadanızı.
Sizden en önemli ricam şu. Fitneye, fesada aramızda yer vermeyeceğiz. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Fitne üretmekten bıktık artık. Asla...
Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı başarıyla sürdürüyoruz. Şu anda iyi bir noktadayız. Operasyonun 58. gününde, yani Çanakkale zaferimizin yıl dönümüne gelen 18 Mart'ta Afrin şehir merkezi ele geçirildi. Tel Rıfat ve diğer bölgelere yönelik harekat devam ediyor. Şehit olan askerlerimize, ÖSO mensubu kardeşlerimize Allah'tan rahmet gazilerime sağlık diliyorum.
Afrin bölgesinde güvenli hale getirdiğimiz yerlere Suriyeli kardeşlerimizin dönüşü başladı. Suriyeli kardeşlerimizin yurtlarına dönüşleri kademe kademe devam edecek.
'AFRİN'DE 3 BİN 844 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'
Çatlak sesler artmaya başladı. Son rakamı alayım dedim. Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3 bin 844. Tepelerine tepelerine ineceğiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız.
'FRANSA'DAN ASLA DUYMAK İSTEMEYECEĞİMİZ BEYANLAR GELDİ'
Amerika'nın Suriye politikasında kısmi de olsa bazı müspet değişiklikleri takdirle takip ediyoruz. Amerika ile yakından çalışmaktan biz memnuniyet duyarız. En son Fransa'dan asla duymak istemeyeceğimiz bir takım beyanlar geldi. Adana bu Fransızları iyi bilir. Fransızlar da iyi bilir. Geçmişte Fransız işgalcilerin kendilerine, Ermeni çetelerine en güzel cevabı Adana vermiştir, Adana.
'ÖYLE BİR HAYKIRIN Kİ, YANKISI PARİS'TEN DUYULSUN'
Dün Ermenileri kışkırtanlar bugün aynı oyunu başkaları üzerinde oynamanın peşindeler. PYD'yi desteklemek için çırpınanlara, Elysees Sarayı'nda ağırlayanlara Adana'nın rabiamızla bir mesajı olacaktır. Buradan öyle bir haykırın ki yankısı da Paris'ten duyulsun.
'EY NETANYAHU SEN AYNI ZAMANDA BİR TERÖRİSTSİN'
Bu Adana mart yerel seçimlerini bitirir, kasım seçimlerinde de destan yazar. Bizim bayrağımız barışın güvercinidir, ama gerektiğinde de savaşın şahinidir. Dünyanın dört bir yanından gelip coğrafyamızı çiğneyenlere ses çıkarmayanların Türkiye'den şikayet etmeye hakları yoktur. Bizim sömürgecilik ayıbımız yoktur. Bizim işgalcilik ayıbımız yoktur Ey Netanyahu. Sen işgalcisin. İşgalci olarak o topraklarda bulunuyorsun. Aynı zamanda sen bir teröristsin. O mazlum Filistinlilere sizin yaptıklarınızı tarih kaydediyor. Bunu hiçbir zaman unutmayacaklar. İnanıyorum ki İsrail halkı senin bu yaptıklarından rahatsız. Sen kalkıp da bizim Afrin Harekatı'na söz söyleyecek kıratta değilsin. Haddini, bu noktada bileceksin. Biz gittiğimiz yere sadece huzur, medeniyet, sevgi götürürüz.
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