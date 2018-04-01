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Akar'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Elazığ, Tunceli ve Malatya’daki birliklerde gerçekleştirdiği incelemeler esnasında yaptığı konuşmada, “Bölücü terör örgütü yapılanmasının yok edilmesi için operasyonlara yaz-kış, gece-gündüz demeden aralıksız devam edilecek" dedi.

Güncel / 01 Nisan 2018 Pazar 20:18
Akar'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, Elazığ, Tunceli ve Malatya bölgelerindeki birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bu kapsamda Orgeneral Akar, bölgedeki birlik komutanları ile bir araya gelerek devam etmekte olan terörle mücadele harekatı ve diğer faaliyetler hakkında bilgi aldı ve direktifler verdi.

Orgeneral Akar denetlemeler esnasında gerçekleştirdiği konuşmada, “Bölgede etkin şekilde yürütülen operasyonlar neticesinde son dönemde bölücü terör örgütü ağır kayıplar verdi. Ülkemizin ve milletimizin huzur ve güvenliğine tehdit oluşturan hain bölücü terör örgütü yapılanmasının yok edilmesi için operasyonlara yaz-kış, gece-gündüz demeden aralıksız devam edilecek. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, jandarmamız, polisimiz ve güvenlik korucularımızla birlikte omuz omuza, büyük bir özveriyle terörle mücadeleyi sürdürmekte. Terörle mücadele en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecek. Şehit ve gazilerimizin tek damla kanı dahi yerde kalmayacak. Geride bıraktıkları aile fertlerinin ve yakınlarının da gözyaşlarının hesabı sorulacak” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Orgeneral Akar, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'a da bir ziyarette bulundu.


Kaynak : İHA

Terörle MücadeleGenelkurmay BaşkanıHulusi Akar


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