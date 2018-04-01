Ahmet Hakan, AK Partili Fatih Belediyesini övdü

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı öncülüğünde düzenlenen “Yeditepe Bienali” açılışı dün Ayasofya ‘da gerçekleştirildi.



Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında “Yeditepe Bienali” çalışmasını başlatan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'i tebrik etti. Yazısında “Yeditepe Bienali” ile ilgili bilgiler veren Ahmer Hakan, 'Bravo Fatih Belediyesi... Bravo Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir...' ifadesini kullandı.







İŞTE AHMET HAKAN'IN YAZISINI O BÖLÜMÜ:



BRAVO FATİH BELEDİYESİ BRAVO MUSTAFA DEMİR



AK Parti iktidarında büyük boşluk oluşan alan hiç kuşkusuz kültür ve sanat alanı.



Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, işte bu büyük boşluğun doldurulması adına hiç de mütevazı olmayan bir çalışmayı başlattı.



Tarihi yarımadada ilk kez büyük bir bienal düzenleniyor.



Bienalin adı: “YEDİTEPE BİENALİ”.



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Gelenekselle moderni bir araya getiren bu bienalde...



600'ün üzerinde sanatçı, 3 bine yakın eseriyle, 5 ana temada ve 30'a yakın tarihi mekânda karşımızda!



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“Çiçeğin Her hali”, “Kuş Misali”, “İstanbul'a Dair”, “Kusursuz Tekrar” ve “Mekândan Taşanlar” temalarının yer aldığı bienalde geleneksel sanatların eşsiz örnekleri ilk kez sergileniyor.



Bienalde çağdaş sanatlara, güncel sanatçılara da yer veriliyor.



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Gidin tarihi yarımadaya ve sergilenen eserleri görün.



Gerçekten de görülmeye değer olduğunu fark edeceksiniz.



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Fatih gibi tarihi bir ilçeden yükselen, gelenekseli esas alan ama çağdaşa da sırtını dönmeyen bu çaba...



Yapmacıksız oluşu, özentiye kaçmayışı, şehir ve mekânla tam örtüşmesi, AK Parti iktidarının yükselmek istediği temellere işaret etmesi bakımından...



Tam isabettir.



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İşte tam da bu nedenle bravo Fatih Belediyesi... Bravo Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir...







600'ÜN ÜZERİNDE SANATÇI, 3 BİNE YAKIN ESER



Bienalde Türkiye'nin sahip olduğu kültürel, sosyal, sanatsal değerlerin önemli çalışmalarla dünya halklarına anlatılacak. Klasik Türk Sanatları alanında dünyadaki ilk bienal olduğu ifade edilen bienal, 31 Mart - 15 Mayıs tarihleri arasında 600'ün üzerinde sanatçı, 3 bine yakın eser ve yüzün üzerinde projeyle gerçekleşiyor. Bienal kapsamında ise 30'a yakın tarihi mekan kullanılıyor.



Yeditepe Bienali kapsamında uluslararası ve kişisel sergiler, seminerler, paneller, konferanslar, açık oturumlar, film gösterimleri, müzik dinletileri, iç ve dış mekan enstalasyon çalışmaları, atölye çalışmaları, geleneksel sanatların duayenlerini anma programları, tanıtıcı ve ziyaretler de düzenlenecek.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel