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Afrin'den acı haber geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin Kestele Hidirya bölgesinde intikal halinde olan askeri aracın, mayına basması sonucu araçta görevli 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını açıkladı.

3. Sayfa / 01 Nisan 2018 Pazar 20:38
Afrin'den acı haber geldi

TSK'dan yapılan açıklamada, Afrin'de 01 Nisan 2018 tarihinde Kestele Hidirya bölgesinde intikal halinde olan askeri aracın, mayına basması sonucu araçta görevli 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz” denildi.


Kaynak : İHA

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