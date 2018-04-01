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ABD bayrağı indirildi!

Rusya'nın kapatma kararının ardından, dün akşam ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu'ndaki bayrak indirildi. ABD'nin kapanan St. Petersburg Başkonsolosluğu'nu da en geç bugün boşaltması gerekiyor.

Dünya / 01 Nisan 2018 Pazar 10:58
ABD bayrağı indirildi!

İngiltere'de zehirlenen eski Rus ajan Skripal ve sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından Avrupa ülkeleri Rusya'ya karşı birlik olup diplomatlarını göndermiş, buna karşılık Rusya da diplomatları sınır dışı etmişti.

Dün ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu binasındaki Amerikan bayrağı söküldü, İstenmeyen adam ilan edilen Rus diplomatlar ve aileleri de Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden ayrıldı. Diplomatların aileleri de dahil olmak üzere bugün Washington'dan toplam 171 kişi ayrılacak. Rus diplomatları Washington'dan almak için 2 uçak gönderildi. Uçaklardan birinin dönüş yolunda New York'a uğrayıp oradan da 14 aile alacağı belirtiliyor.

ABD'li yetkililer ülkede bulunan 60 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini ve Seattle'da bulunan Rusya Konsolosluğu'nun kapatılacağını açıklamış, Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, sınır dışı kararı verilen diplomatların ABD'yi terk etmeleri için 7 günlük süre tanındığı ifade edilmişti.

Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı da ABD'nin Rusya Büyükelçisi'ni çağırarak, Moskova Büyükelçiliği'nin 58 ve ABD'nin Yekaterinburg Başkonsolosluğu'nun 2 çalışanının 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini, bu kişilerin 5 Nisan 2018'e kadar Rusya'yı terk etmek zorunda olduklarını bildirmişti. Ayrıca St. Petersburg Başkonsolosluğu için de kapatma kararı alınmıştı.

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